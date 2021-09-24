Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dünkü Rize programı kapsamında ilk olarak merkeze bağlı Bozkale köyünü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada köylüler ve çay üreticileri ile bir araya gelmek istedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nu Rizeli üreticiler yerine 98 kilometre uzaktan gelen partisine mensup Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek’in oğlu Erkin Akçiçek karşıladı. Çay alım yerinde çay müstahsili gibi CHP liderine bilgi veren Akçiçek “Genel Başkan’ım, şu çayı yurt dışından getiriyorlar ama bizim çayımız harika bir çay ve her yere yeter. Bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözerse Cumhuriyet Halk Partisi çözer” dedi. Kılıçdaroğlu, Akçiçek’e, “Bunları çözmek için buraya geldik. Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Meclis’te kanun teklifi vereceğiz” cevabını verdi.