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Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı
24.09.2021 - 08:25 | Son Güncelleme: 24.09.2021 - 08:26
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; Silahlı terör örgütünün TSK’yı hedef alarak içersinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılan, 51 şüphelinin, Ankara merkezli 19 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Etiketler : ankara,ankara operasyon,
804380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/804380.aspx
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