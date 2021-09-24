Türkiye Gazetesi

Dün gündem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Prof Dr. Kurugöl'ün bir bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığına dair açıklamasıyla sarsıldı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlatmasının ardından, bir aile de suç duyurusunda bulundu. İzmir'de yaşadıkları öğrenilen aile, yanlış aşı yapılan bebeğin kendi bebekleri olduğunu ileri sürdü.

"BEBEĞE HEPATİT-B YERİNE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI"

İzmir'de 1 Temmuz 2021 tarihinde, 1 aylık bebeğe yeni doğan aşı takvimine göre 30’uncu günde yapılması gereken Hepatit-B aşısı yerine, bir aile hekimliği biriminde yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ailenin avukatı Dilek Güzel, yaptığı yazılı açıklamada, “2-3 saat kadar sonra, müvekkillerimin evine gelinerek bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Biontech (Covid-19 aşısı) uygulandığı, bebeğin acil olarak hastaneye götürülmesi” gerektiğinin söylendiğini aktardı.

İHMALİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN KİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yapılan bilgilendirmenin ardından bebeğin Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürüldüğünü ve hastanede bir hafta süresince takip edildiğini belirten Güzel, “Bebeğin düzenli olarak kan sayımı, kontrolleri yapılmakta olup bu kontrollerin ne kadar süreceği, aşıdan kaynaklı kalıcı bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının belli olmadığı müvekkillerime söylenmektedir." dedi. Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep edildiğini ifade eden Avukat Güzel, "Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl, katıldığı bir canlı yayında bir bebeğe Hepatit B aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığını iddia etmişti. Aşı yapılan bebekte hiçbir yan etki olmadığını, hatta antikor sağladığını ifade eden Kurugöl, sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayımlanacağını da söyleyerek tepki çekmişti.

Prof. Dr. Nuri Zafer Karagöl

PROF. DR. NURİ ZAFER KURUGÖL KİMDİR?

Nuri Zafer Kurugöl, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1982 yılında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden doktorasını alan Zafer Kurugöl, Ege Üniversitesi'nde Prof. Dr. olarak görev yapmaya devam ediyor. 2015'ten beri Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi Başkanlığı yapan Prof. Dr. Kurugöl, 2018'den beri de Çocuk Enfeksiyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almayı sürdürüyor.

Bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına soruşturma Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.