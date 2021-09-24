Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." bilgisine yer verildi.

Atak vurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.