Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada emniyet ve jandarma ekipleri tarafından, trafikte yetkisiz çakar kullanımı ve makas atan, drift yaparak vatandaşların canını tehlikeye atanlara idari işlem başlatıldı. Geçen yılın ilk 8 ayında 49 bin 87 araca ceza kesilirken bu yılın aynı döneminde bu sayı 11,3 artışla 54 bin 629’a yükseldi.

YÜZDE 73,9 ORANINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre trafik ekipleri "Çakar" olarak tabir edilen yetkisiz ışıklı veya sesli uyarı işareti kullananlara yönelik yoğun denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde usulsüz çakar kullandığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda geçen yılın 8 aylık döneminde usulsüz çakara yönelik 2 bin 212 işlem yapılırken bu yılın aynı döneminde 3 bin 847 ceza işlem yapıldı. Geçen yıla göre bu yıl usulsüz çakar kullanıma yönelik işlemlerde yüzde 73,9 oranında bir artış olduğu görüldü.

DENETİMLER SIKI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kazalara yol açan "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" şeklinde tanımlanan "makas atmaya" ise geçen yılın ilk 8 ayında 43 bin 443 işlem yapıldı. Denetimler kapsamında işlem uygulanan araç sayısı 2021 yılının ilk 8 ayında yüzde 8,9'luk artışla 47 bin 310 oldu.

3 BİN 472 ARACA DRİFT CEZASI UYGULANDI

Trafik ekipleri, "drift" olarak bilinen "herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" ihlaline ise geçen yılın ilk 8 ayında 3 bin 432 araca yaptırım uyguladı. Bu yılın aynı döneminde ise 3 bin 472 araca drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle ceza uygulandı.

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