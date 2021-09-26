CBS televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı röportajın devamını yayımladı. Erdoğan, "Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz. ABD, terör örgütleri PKK/YPG'ye silah yardımı yapıyor, bu desteğin sona ermesi gerekiyor" dedi.
Erdoğan: ABD terör örgütlerine yardım ediyor
26.09.2021 - 18:22 | Son Güncelleme: 26.09.2021 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS televizyonu ile röportaj yaptı. Erdoğan, "Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz" dedi.
Etiketler : erdoğan,haberler,son dakika,
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