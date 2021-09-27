Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Süper Lig kulüplerinde forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk (35), İstanbul'da 19 Eylül pazar günü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı Halil İbrahim Scholten'i (24) silahla öldürdü, babası Haydar G, ağabeyi Duran Scholten ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A'yı yaraladı. Öztürk ile arkadaşı Ö.G. izini kaybettirirken şoförü A.M. polis teslim oldu. Tutuklanan şüphelinin savcılık ve mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. A.M. "Benim olayla ilgim yok. Sezer Öztürk'ün 7 yıldır özel şoförlüğünü yapıyorum. Olay günü evdeydim. Yanımda annem ve babam vardı. Olay günü Sezer Öztürk'ün oğlu aradı, babasının kavga ettiğini söyledi. Öztürk'ün Paşaköy mevkiindeki evine gitmek için arabamla yola çıktım. Olay yerinde jandarmayı görünce geri döndüm. Suçsuzum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.
"OLAYI HALİL İBRAHİM KIŞKIRTTI"
Scholten'in akrabası olan tanık V.Ö. ise "Pikniğe gitmek üç araba yola çıktı. Suriyeliler bizi durdurup yol sordu. Biz yolu tarif ederken arkadan Almanya plakalı bir araç geldi. Sürücü 'Yol verir misiniz?" diye sordu. Bizim Halil biraz dik kafalılık yaparak 'Beş dakika bekle, yolu açacağım' dedi. Arkadaki araç 5 dakikadan fazla bekledi. Sürücü tekrar yanımıza gelip 'Yolu açacak mısınız?' sorusunu yineledi. Halil tartışma çıkarıp sürücüye yumruk attı. Şahıs 'Arabada ailem var, yapmayın' dese de bizimkiler dinlemedi. Halil'in ağabeyi Duran, arabadaki katlanabilir sandalyeyi kafasına fırlattı ve olay daha da büyüdü. Arkadan siyah renkli başka bir araç geldi. İçinde bulunan kişi silah çıkardı, herkes dağıldı. Bunun üzerine şahıs Halil'in peşinden koşup ona doğru ateş açtı" diye konuştu.
Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçtı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Firari eski futbolcu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
4 futbolcuya kan kustular Altay karşısında oynadığı maça sakatlık nedeniyle 10 futbolcudan yoksun giden Beşiktaş, dün akşam İzmir ekibiyle oynadığı maçta 4 oyuncusu daha sakatlandı. Müsabakada Atiba, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic sakatlandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesi sakat futbolcu sayısı 14'e yükseldi.
Futbolcu Sezer Öztürk'ün tutuklanan şoförü, cinayeti anlattı
İstanbul Sancaktepe’de eski futbolcu Sezer Öztürk, trafikte tartıştığı 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiye yaraladı. Öztürk kayıplara karışırken polise teslim olan şoförünün verdiği ifade ortaya çıktı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Süper Lig kulüplerinde forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk (35), İstanbul'da 19 Eylül pazar günü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı Halil İbrahim Scholten'i (24) silahla öldürdü, babası Haydar G, ağabeyi Duran Scholten ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A'yı yaraladı. Öztürk ile arkadaşı Ö.G. izini kaybettirirken şoförü A.M. polis teslim oldu. Tutuklanan şüphelinin savcılık ve mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. A.M. "Benim olayla ilgim yok. Sezer Öztürk'ün 7 yıldır özel şoförlüğünü yapıyorum. Olay günü evdeydim. Yanımda annem ve babam vardı. Olay günü Sezer Öztürk'ün oğlu aradı, babasının kavga ettiğini söyledi. Öztürk'ün Paşaköy mevkiindeki evine gitmek için arabamla yola çıktım. Olay yerinde jandarmayı görünce geri döndüm. Suçsuzum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.
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