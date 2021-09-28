Türkiye Gazetesi

İstanbul’da ev, apart ve özel yurt kiralarına yapılan fahiş zamları protesto etme amacıyla gösteri düzenlediklerini iddia eden 28 gösterici gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği, KYK Yurtlarını protesto eden 28 kişinin gözaltına alındığı protesto ile ilgili açıklama yaptı.

28 GÖSTERİCİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan 36 kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur. Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle 17 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 28 şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır" ifadeleri yer aldı.

Bakan Kasapoğlu: “Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip” Türkiye’nin öğrenci yurtları bakımından oldukça yüksek standartlara sahip olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurtları hakkındaki iddialara yanıt verdi.