Türkiye Gazetesi

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 7 Eylül tarihinden bir ilkokulda gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre 1’inci sınıfa başlayan A. Ç. sınıfta ağlamaya başladı. Ağlayarak öğretmeninden annesini isteyen A. Ç. öğretmeni A.I. tarafından azarlandı. Sınıfta yaşanan bu anlar ise telefon kamerasına kaydedildi. Telefon kamerasına kaydedilen o görüntülerde ağlayan A.Ç, "İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum" diyerek ağlamasının ardından öğretmen A.I., "Ağla, ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler" dediği duyuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlkokul öğrencisine bağırarak azarlayan öğretmenin görüntülerinin paylaşılması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda, öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

MEB'den 'Alevi misin' diye soran öğretmene soruşturma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." denildi.