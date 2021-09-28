Türkiye Gazetesi

30 Nisan 2021 ve öncesine ait BUSKİ’ye borcu olan abonelerin faydalanabileceği, ilk vade tarihine kadar peşin ödeme hâlinde, gecikme faizinde yüzde 90’a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkânı sunan yapılandırma fırsatında son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 Çarşamba.

Vade tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesine ait ödenmemiş bulunan “su ve atık su bedeli alacakları”, “harcamalara katılma payı alacakları”, “cezalar (hasar bedeli ve kaçak su zabıt varakası)” gibi borçlar, peşin ve taksitlendirme seçenekleri ile ödenebilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler başvurularını 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar, BUSKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine yapılabileceği gibi e-devlet uygulaması üzerinden de başvuru yapılabilecek. Hukuki takip başlatılan aboneler ise BUSKİ’nin Acemler’deki merkez birimlerine başvurması gerekiyor.

İlk vade tarihi olan 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda (Yİ-ÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde yüzde 90’lık indirim uygulanacak.

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ise ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi hâlinde, gecikme faizinde yüzde 50’lik indirim imkânı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

Bu kanuna göre ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi hâlinde kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilir.

Ancak, birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi hâlinde bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Büyük takımlar yeniden yapılandırma istiyor AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yaklaşık 60 madde olmasını planladığı spor yasası teklifiyle ilgili geçtiğimiz pazartesi günü Meclis’te bir toplantı yapıldığı öğrenildi.