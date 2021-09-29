Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 Nisan'da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istemişti. Elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya başlayan Ramazan Arslan ise kısa sürede yakalanmıştı. Çantadan ise 5 kilogram plastik patlayıcı çıkmıştı.

“ÇANTA İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞUNU HİÇBİR ŞEKİLDE BİLMİYORDUM”

Polis ekiplerinin yaklaşması üzerine şüphelilerin kaçmaya başladığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Ramazan A.’nın kaçarken çantayı attığı ifade edildi. Şüpheli Ramazan A.’nın ifadesine yer verilen iddianamede, “Ne PKK/KCK terör örgütü ne de başka bir terör örgütü içerisinde hiçbir zaman faaliyet göstermedim. Bu örgüt içerisinde faaliyet gösteren hiçbir şahsı da tanımam. İbrahim Z.’yi çocukluğumdan beri aynı mahallede büyüdüğümüz için tanırım. Yaşar S. ile yaklaşık 2 ay önce İbrahim Z. aracılığı ile tanıştım. Olay günü, arkamızdan, ‘dur polis’ şeklinde bir ikaz duymamız üzerine kaçmaya başladık. Elimdeki çantayı yol kenarında park etmiş bir aracın altına bıraktım ve kaçmaya devam ettik. Çanta içerisinde bomba olduğunu hiçbir şekilde bilmiyordum. Getirdiğimiz malzemenin silah olduğunu sandım. Bu olayı herhangi bir örgütsel faaliyet için gerçekleştirmedim. İçerisinde patlayıcı madde olduğunu sonradan öğrendiğim çantayı biz Yaşar S.’ye teslim edecektik. Bu çantayı sadece, İbrahim Z.’nin Fatih’te korsan taksiyle gittiğimizde, 1.80 boylarında erkek şahıstan aldığını biliyorum” dediği anlatıldı.

100 DOLAR KARŞILIĞINDA TAŞIMIŞLAR

3 kişi hakkındaki soruşturmayı tamamlayan savcı, 100 dolar karşılığında bombaları taşıyan sanıkların örgüt bağlantısının tespit edilemediğini ifade etti.

4 YILDAN 39 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Çantada bomba olduğunu televizyondan öğrendiğini öne süren kuryeler Arslan ve Zal'ın 8'er yıla kadar, Yaşar Samur'un ise örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten 39 yıla kadar hapsi istendi. İddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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