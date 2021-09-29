Türkiye Gazetesi

Kuraklık tehlikesinin yeniden baş göstermesi üzerine, ülkedeki; göl, nehir gibi su kaynaklarında ciddi oranda tahribat başladı. Atıklarla birlikte sudaki kirliliğin kontrolden çıkması üzerine Seyhan Nehri'nde de emsalleri gibi renk değişimleri ve yosun yoğunluğu başladı. Sudaki oksijen miktarının sıfırlanmasına neden olan bu gelişmelerin akabinde Adana Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. 60 kişilik ekip kurularak, sudaki atıklar ve yosunlar temizlenmeye başlandı.

Ulaş Gölü'nde felaket: Rengi sarıya döndü, balık ölümleri başladı Sivas'ta bulunan Ulaş Gölü'nde, suların çekilmeye başlaması ve oksijenin azalmasıyla birlikte balık ölümleri başladı. Alarm veren gölün rengi de, turkuazdan sarıya döndü.

YOSUN BOYLARI 2 METREYE KADAR UZADI

Kuraklık nedeniyle su sirkülasyonunun azaldığı Seyhan Nehri bu sene yosun istilasına uğradı. Nehir yatağında balçık olan yerlerde yosunlar oluşurken, boyları da her gün 2 metre uzadı. Vatandaşların kötü koku ve çevre temizliği talebi üzerine belediye ekipleri, Eski Baraj'dan Regülatör Köprü'ye kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik nehir yatağında temizlik çalışması başlattı. 60 kişilik ekip, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından barajdan gelen suyun kesilmesiyle nehir yatağında ortaya çıkan başta yosun olmak üzere birçok atığı toplamaya başladı.

Seyhan Nehri, turistlerin cazibe merkezlerinden biri olarak görülüyorken, eski halinden eser kalmadı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANI'NDAN DİP TEMİZLİĞİ ÖNERİSİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Deda Büyüköztürk, temizlik çalışmaları sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyüköztürk, “Bu sene su sıkıntısı nedeniyle DSİ tarafından buraya su verilemedi. Dışarıdan gelen maddeler de yosunların üremesini tetikledi. Yosunlar her gün 2 metreye kadar uzamakta. Nehrin her tarafını kapladılar. DSİ ile koordineli çalışarak temizliği sürdürüyoruz. Dip temizliği yapmalıyız, yoksa bu yosunların önünü alamıyoruz” diye konuştu.

Nehirdeki yosun boyutları 2 metreye kadar çıktı.



"SUDAKİ OKSİJEN SIFIRA İNMİŞTİ"

Yosunlar kaldırıldıktan sonra nehir yatağında dip temizliği de yapılacağını aktaran Büyüköztürk, “Bunun başka bir çözümü yok. Burada biriken suda dışarıdan birçok organizma gelip biriktiği için sudaki oksijen sıfıra kadar inmişti. Sudaki yosunlar dışında diğer canlıların yaşaması zorlaşmıştı. Bu da yosunların üremesini tetikledi. Çevre kirliliği oluştu ve yosunların üzerindeki vektörlerin üremesiyle biz çok büyük sıkıntılar yaşadık. Mücadele artık şart olmuştu. Temizliğimiz devam ediyor ve yarın temizlik bittikten sonra dip kazı çalışmasına başlanacak” ifadelerini kullandı.

Deda Büyüköztürk, nehirden çıkan yosunların belediyenin komposto tesisine gönderilerek gübreye dönüştürüleceğini söyledi.

Marmara'da müsilaj manzarası: Bir taraf kahverengi, diğer taraf pırıl pırıl Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), kıyılarda görülmeye devam ediyor. Bandırma ve Erdek körfezlerini ikiye bölen Kapıdağ Yarımadası'nın bir yüzünde su, müsilaj nedeniyle kahverengiye dönüşürken diğer tarafında plajların bulunduğu alanda ise deniz salyasının etkisinin azaldığı görüldü.

Bursa'da, plankton çoğalması deniz suyu kahverengiye dönüştürdü Bursa'nın Gemlik ilçesinde, planktonların çoğalmasıyla denizin rengi bazı noktalarda kahverengiye büründü.