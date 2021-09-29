Türkiye Gazetesi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 2017 yılında Gaziosmanpaşa'da bir caminin yeniden yapılmak üzere yıkılmasını çarpıtarak "AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı! Doymazsınız! Camileri sizden koruyacağız" şeklinde paylaşımda bulunmuştu. CHP'li Özkan'ın "yerine rezidans yapacaklar" dediği o caminin inşaatı bitti.

"SİZİ HUSUSİ OLARAK DAVET EDİYORUM TUNCAY BEY"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, iki hafta sonra açılışı yapılacak Gaziosmanpaşa Çifteminare Camii'nin açılışına Tuncay Özkan'ı özellikle davet etti. Usta caminin videosu eşliğinde "Rezidans konforunda yeniden inşaa ettiğimiz Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minareli Camii'mizin açılışına sizi hususi olarak davet ediyorum Tuncay bey" ifadesini kullandı.