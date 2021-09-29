Türkiye Gazetesi

Metetoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarın 3 bölgede fırtınamsı rüzgar olması öngörülüyor. Söz konusu bölgelerin; Karadeniz, Marmara ve Ege olduğu kaydedildi.

RÜZGAR KUVVETİ 4 İLA 6 KUVVETİNDE OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'de rüzgarın, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Türkiye sağanağa teslim: Meteoroloji 25 il için uyardı (29 Eylül hava durumu) Meteoroloji, 25 ile sağanak uyarısında bulundu. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, diğer 22 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.