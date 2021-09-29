Türkiye Gazetesi

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Birliğin 2021 bütçesinde değişikliğe gitti. Konsey, bütçe değişikliğinde Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasına onay da verdi. Konsey tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı anımsatıldı. Sığınmacıları desteklemek için AB bütçesinden 149,6 milyon avro ilave fon aktarılacağı kaydedildi.

KİRA, ULAŞIM, FATURA, İLAÇ, GIDA...

Söz konusu kaynakla Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılay Kart'ların finanse edileceği belirtildi. Programla Türkiye'deki 1,8 milyon sığınmacının kira, ulaşım, gıda, ilaç ve fatura gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için aylık nakit transferi sağlandığı anımsatıldı.

AP'NİN ONAYI GEREKİYOR

Açıklamada, SUY'un AB tarihindeki en büyük insani yardım programı olduğu belirtildi. Söz konusu desteğin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.

Macaristan ve Çekya'dan AB'nin sığınmacı politikasına tepki! Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Afgan sığınmacılara izin verilmesini savunan Avrupa Birliği (AB) yöneticilerinin "ihanet" içinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya sığınmacı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Denizi'nde göçmenlerin yaşadığı insanlık trajedisini hatırlatarak, ''Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır'' dedi.

BM'den sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere destek çağrısı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Direktörü Vitorino, en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler için "daha fazla dayanışma ve sorumluluk paylaşımı" çağrısı yaptı.