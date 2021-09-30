Türkiye Gazetesi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına dair karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

EN AZ 1 YIL KULLANILMIŞ OLMALI

Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye ek yapıldı. Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez) eklendiği belirtildi. Karar yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

İkinci elde KDV düşmeli, taksit sınırı kalkmalı Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulan ikinci el cihaz pazarının daha başarılı bir şekilde işleyebilmesi için; KDV oranının indirilmesi ve taksit sayısı sınırının kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

Yüzde 1 KDV ile alıp 8’le satmayalım Ankara Perakendeciler Derneği Başkanı Ramazan Gülhan, yüzde 1 KDV ile alınan ürünlerin yüzde 8 KDV ile satıldığını belirterek “Sebze ve meyveler, kırmızı ve beyaz etler, baklagiller, zeytin ve zeytinyağı çeşitleri yüzde 1 KDV’yle alınıyor. Üzerine kârdan sonra yüzde 7 KDV koyuyoruz. Yüzde 1 KDV ile gelen, yüzde 1 KDV ile satılmalı. Böyle yaparsak, bu tür ürünleri daha ucuza satma şansı yakalayacağız” dedi.