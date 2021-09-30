Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Eren-13 Operasyonları kapsamında Bestler/Dereler bölgesine operasyon gerçekleşti. Operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin gri kategoride aranan ve Botan eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten "Zagros Cudi" kod adlı Mehdi Uysal olduğunu bildirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamada 22 Eylül 2021 tarihli Şırnak ili Bestler/Dereler bölgesinde J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

GRİ KATEGORİYE BİR ÇİZİK DAHA

Açıklamada, etkisiz hale getirilen iki teröristen "Zagros Cudi" kod adlı teröristin Botan eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan Mehdi Uysal olduğunun öğrenildiği kaydedildi. Gri kategoride aranan teröristin, 2015-2016'da Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinde çukur/barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı belirtildi.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

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