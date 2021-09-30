JASAT'tan Manisa'da büyük operasyon. Akhisar ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi'nde bir ikamette sahte içki üretildiği ihbarı üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. H.K. isimli şahsın ikametine yapılan baskında 1 ton 602 kilogram sahte içki ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Ele geçirilen sahte içki ve silahlara el koyan ekipler şüpheli H.K.'yı da gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından H.K. serbest bırakıldı.
Antalya'da bir otelde sahte içki ele geçirildi Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan bir otele baskın düzenleten jandarma 332 litre sahte içki ele geçirdi.
Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı arttı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor.
JASAT'ın operasyon düzenlediği evden 1,5 tondan fazla sahte içki çıktı
Manisa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1,5 tondan fazla sahte içki ele geçirildi
JASAT'tan Manisa'da büyük operasyon. Akhisar ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi'nde bir ikamette sahte içki üretildiği ihbarı üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. H.K. isimli şahsın ikametine yapılan baskında 1 ton 602 kilogram sahte içki ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
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