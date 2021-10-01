Türkiye Gazetesi

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Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 2021 Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri’nde skandala imza atıldı. Avrupa’da terör örgütü PKK propagandası yapan Jin Tv sunucusu Güler Yıldız, Uluslararası Televizyon Haberciliği dalında ödül aldı. Jin Tv’nin PKK terör örgütü mensupları adına kurulduğu iddia edilmişti.

MUHALEFETİN SESİNE ÖDÜL YAĞDIRDILAR

TMMOB’den ödül alanlar arasında muhalefetin sesi olarak görev yapan Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel, Birgün, Gazete Duvar, Halktv, KRT, Tele1, Fox TV ve Soltv’nin yanı sıra Fransız AFP ile ABD’li Chrest Vakfının fonladığı Medyascope da yer aldı. TMMOB, ne merkez ne de muhafazakâr basını tek bir ödüle bile layık görmezken geçtiğimiz haftalarda Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından verilen ödülleri, objektif kriterlere göre verilmediğini öne sürerek eleştiren kesimlerin TMMOB’ye tepki göstermemesi çifte standart olarak değerlendirildi.

İHA ve TGRT’ye yılın en iyi ödülleri ‘Türkiye Prestij Ödülleri 2021’ birçok ünlü ismin katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansı seçilirken TGRT ise en iyi haber kanalı seçildi.