Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Covid şüphesi olan Asiltürk çiftinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü açıklanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Asiltürk için baş sağlığı diledi. Erdoğan paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için bir taziye mesajı yayınladı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya üzerinden Asiltürk ailesine baş sağlığı dileyerek, "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ailesine baş sağlığı diledi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ömrünü hakikat davasına adayan muhterem Oğuzhan Asiltürk ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Duruşu, kişiliği ve mücadelesi ile daima akıllarda kalacak. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

25 Mayıs 1935'te doğan Oğuzhan Asiltürk, İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.