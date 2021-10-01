Türkiye Gazetesi

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, bugün 86 yaşında hayatını kaybetti. Eylül ayından beri eşi ile birlikte hastanede tedavi altında bulunan Asiltürk'ün, bugün hayatını kaybettiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Asiltürk için bir taziye mesajı yayınladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

"Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun."

Son dakika: Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti Son dakika: 13 Eylül'de zatürre sebebi ile hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ailesine baş sağlığı diledi.