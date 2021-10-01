Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele etkili bir biçimde sürdürülüyor. Bu kapsamda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından beş ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 11 şüphelnin gözaltına alındığı bildirilirken, silah ve bomba yapımında kullanıldığı öğrenilen çok sayıda malzemenin ele geçirildiği duyuruldu.

PKK'NIN KURYE VE İŞ BİRLİKÇİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Bismil ilçesinde kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2 ilde KCK/PKK'ya operasyon: 9 gözaltı var Adana merkezli 2 ilde yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında AATUHAY-DER isimli derneği paravan olarak kullanarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla aralarında kadınlarında bulunduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.