Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında kararlı bir biçimde başarı ile sürdürülüyor. Terör yuvaları, örgüt elemanlarına dar ediliyor. Bu kapsamda MİT ve TSK unsurlarınca ortak düzenlenen Kandil operasyonunda Delil Siirt kod adlı sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk öldürüldü.

Delil Siirt kod adlı sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk

MİT VE TSK'DAN BAŞARILI OPERASYON

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu "Delil Siirt" kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk'ün Kandil'de olduğu belirlendi. MİT ve TSK tarafından düzenlenen ortak operasyonda terörist Arıtürk etkisiz hale getirildi.

2015'te PKK/KCK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki sivillere yönelik pek çok eyleminin organizasyonunda yer aldığı belirlenen Arıtürk'ün, 2016'da Irak'ın Kerkük kentinde PKK/KCK'nın "diğer ülkelerden temin ettiği" ve Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılan füze/ağır silah mühimmatı temini faaliyetlerinde yer aldığı tespit edildi. Örgütün istihbarat faaliyetlerini de organize eden teröristin, sözde Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu görevini de yürüttüğü öğrenildi.

PKK’nın sözde sorumlusu Hasan Said Hasan öldürüldü Terör örgütü PKK’nın Sincar’da faaliyet gösteren kolu YBŞ’nin sözde Genel Sorumlusu olan Hasan Said Hasan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirildi. Said Hasan'ın operasyon öncesi üst düzey örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği belirlendi

Terör örgütü PKK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.