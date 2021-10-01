Türkiye Gazetesi

Deprem gerçeği kendini bu defa Denizli'de gösterdi. Şehirde, küçük ve orta şiddetli olmak üzere üst üste 6 tane deprem meydana geldi. Deprem büyüklükleri, 1,2 ve 3,6 büyüklükleri aralığında gerçekleşti.

DENİZLİ 6 DEPREMLE SARSILDI

Denizli'de dün meydana gelen 1,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün art arda yeni deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, depremin Denizli'nin Serinhisar, Honaz ve Acıpayam ilçelerinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada Honaz 1.3 şiddetindeki depremin saat 01.49 da, Serinhisar 1.2 şiddetindeki depremin saat 04.09 da, Honaz 1.4 şiddetindeki depremin saat 07.12, Serinhisar 1.2 ve 3.6 şiddetindeki depremin saat 16.52-53’de, Acıpayam 1.2 şişdetindeki depremin saat 17.11’de, gerçekleştiği ifade edildi.

DEPREMLER SONRASI KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Art arda meydana gelen depremler nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Artçıların en büyüğü ise 3,6 oldu. Deprem şehir merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniği yaşandığı deprem sonrası irili ufaklı artçı depremler meydana geldi.

Son dakika: Datça açıklarında 4,3 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem Son dakika haberine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir dakika arayla 4,3 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yunanistan Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD yaptığı açıklamada 'Yunanistan’ın Girit Adası’nda 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi' dedi.

Ege'de 4 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika deprem haberi Ege'den geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.