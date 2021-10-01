Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 sürecinde cezaevlerinde alınan tedbirler ve yapılanlara ilişkin bilgi verdi. Müdürlük, ekim ayında hükümlü ve tutuklulara her defasında 2 yakını ile 2 defa ziyaret yaptırılması kararı alındığını bildirdi. Salgın öncesinde 10 dakika olan telefonla görüşmesi süresinin de 20 dakikaya yükseltildiği aktarıldı.

"İKİNCİ DOZ YAPTIRANLARIN ORANI YÜZDE 80"

Müdürlük, yaptığı açıklamada "Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 91, ikinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 80'dir" ifadelerine yer verdi. Covid-19 izin sürelerinin ise 30 Eylül 2021'den itibaren 2 ay süreyle daha uzatılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

851 VAKA VAR

369 ceza infaz kurumundan 115'inde pozitif vakanın bulunduğu kaydedildi. Buradaki toplam hasta sayısının ise 851 olduğu belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan 70 hükümlü ve tutukludan birinin yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

18 HÜKÜMLÜ KORONADAN ÖLDÜ

Tedavilerine cezaevinde devam edilen 781 hükümlü ve tutuklunun ise herhangi bir semptomunun bulunmadığı bildirildi. Pandeminin başından bu yana 18 hükümlünün koronadan öldüğü dile getirildi

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin "korona" izni uzatıldı Pandemi sebebiyle açık cezaevinde kalan hükümlülere izin verildi. Bu izin alınan son karar ile 2 ay daha uzatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Aşılama oranımız yüzde 82,5 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 16 Eylül itibariyle kentte aşılama oranının yüzde 82,5 olduğunu belirterek, aşı yaptıranların sayısını açıkladı.

İngiltere aşılamada üçüncü doza geçiyor İngiltere'de 50 yaş ve üstü kişilere, bakımevi sakinleri ile sağlık ve sosyal bakım çalışanlarına üçüncü doz koronavirüs aşısı uygulanacak.