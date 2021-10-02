Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesi Malkara Yolunda bir grup FETÖ şüphelisinin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU
Kısa sürede söz konusu bölgeye giden polis ekipleri, şüpheli aracı durdurarak, aracın içerisinde arama ve şahısların kimlik kontrolünü yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
Arama ve kontrollerde meslekten ihraç öğretmen M.K., ihraç askeri okul öğrencisi Z.K., ihraç astsubay Y.S., İ.Y. ve F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edildi.
Adliyede mahkemeye sevk edilen F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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