Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Liginde mücadele eden takımlarımız Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önceki günkü maçlarında sporun ruhuna aykırı skandal görüntüler yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynanan Marsilya-Galatasaray maçı öncesi Veledrome Stadyumu’nda Fransız tribününden terör örgütü PKK’nın yanı sıra Yunanistan ve Ermenistan bayrakları açılarak sarı kırmızılı taraftarlar tahrik edilmeye çalışıldı. Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftarlar, önce polis tarafından stadyumdan çıkarıldı. Ancak provokasyon bitmedi ve bir grup terör örgütü PKK ve Ermenistan adına sloganlar atmaya devam etti. İki tribün arasındaki gerginlik ise dakikalar geçtikçe daha da yükseldi.



Fransız taraftarlar Ermenistan ve PKK bayrağı açarak Galatasaray taraftarını tahrik etmeye çalıştı

TÜRK TARAFTARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Gerginlik üzerine Fransız polisi, deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarına biber gazıyla müdahale etti. Birçok taraftarı yaralandı. Yoğun biber gazı kullanımı ise büyük tepki çekti. Maçın 35. dakikasında maç olaylar sebebiyle durdu. Marsilya taraftarları, Galatasaray tribünlerine meşale atarak saldırgan tutumunu sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray tribünlerine giderek taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Tribünlerin sakinleşmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada vatandaşlar Fransız polisinin çirkin davranışlarına büyük tepki gösterdi.



Fransız polisi Galatasaray taraftarına müdahalede bulundu

KARIŞMADIĞI SUÇ KALMAMIŞ

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, evinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u ağırladı. Olympiakos’un sahibi Vangelis Marinakis, sarı-lacivertlilerin 3-0 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı açıklamada, haddini aşarak skandal ifadeler kullandı. Marinakis, İstanbul’un “Yunan şehri olduğu” imasında bulunarak “İstanbul’da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012’de İstanbul’da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Bu zaferimiz tüm Yunanistan’a armağan olsun” dedi.



Olimpiakos'un sahibi Marinakis, Fenerbahçe maçı sonrası küstah açıklamalarda bulundu

Bu arada Yunan futbol takımının sahibi Marinakis, suç makinesi çıktı. Marinakis, suç örgütü kurma, gasp, cinayete teşebbüs, şike, gibi suçlardan ifadeye çağrılmış, uyuşturucu skandallarıyla anılmıştı. Ayrıca eşiyle yasak ilişki yaşadığı teknik direktör Jardim’i takımdan kovmuştu.

Galatasaray Marsilya ile deplasmanda berabere kaldı Tehlikeli pozisyon sayısının az olduğu karşılaşmada Kerem net bir fırsatı harcarken, Marsilya'nın bir topu direkte patladı. Sarı kırmızılı takım Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini korudu.

Fenerbahçe Olimpiakos karşısında ağır yara aldı Fenerbahçe baskılı oynasa da ne yaptığını bilen Olimpiakos'tu. Temsilcimiz, Szalai'nin büyük hatasında Tiquinho'nun sayısıyla geri düştü, beraberliği ararken Masouras'ın iki golüyle yıkımı yaşadı.