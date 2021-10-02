Türkiye Gazetesi

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül’de İstanbul’da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sebebiyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirildi. Burada tedavisi süren Asiltürk, dün sabah hastanede vefat etti. Vefat haberinin duyulmasından sonra Asiltürk’ün dava arkadaşları ve bakanlar hastaneye akın etti.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı. Millî Selamet Partisi ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde Malatya Milletvekili seçildi. Necmettin Erbakan’a uzun yıllar yol arkadaşlığı yapan Asiltürk, CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükûmetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için bir taziye mesajı yayınladı.