Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarında evleri yanan 17 aileden biri olan Günay ve İlyas Şahin çifti TOKİ tarafından 25 günde örnek proje olarak tamamlanan evlerde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Ölen babasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzeten ve kendisini çok sevdiğini söyleyen Günay Şahin'e Marmaris Kaymakamlığı tarafından anlamlı bir hediye verildi.

İKİ FOTOĞRAFI YAN YANA ASTI

Marmaris Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan, 12 yıl önce babasını kaybeden Günay Şahin'den babasının fotoğrafını alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ile birlikte çerçeveleterek Şahin çiftinin evinin duvarına yan yana asarak sürpriz yaptı. Yapılan sürpriz karşısında duygulanan Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

“HER GÖRDÜĞÜMDE KENDİ BABAMI GÖRÜYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı televizyonda gördüğünde kendi babasını görmüş olduğunu ifadede eden Günay Şahin, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Allah ülkemiz için yaptığı her şey için kendisinden razı olsun. Onu televizyonda her gördüğümde kendi babamı görmüş gibi oluyorum. Ağız hareketleri ve konuşmaları aynı. Başta devletimizden, kaymakamımızdan ve bizimle ilgilenen herkesten Allah razı olsun" diye konuşarak sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan videomesajla katıldığı "Küresel Covid-19 Zirvesi"nde, ikinci doz aşılanma oranında Türkiye'nin yüzde 70'lik hedefine çok yaklaştığını belirterek, TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarının en kısa sürede seri üretime ge.eceğini duyurdu. 8 yaş üstü nüfusumuzda 2'nci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık. Ayrıca, TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı, en kısa zamanda seri üretime geçirerek, tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz."