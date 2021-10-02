Türkiye Gazetesi

Sonbahar aylarının etkisini arttırmasıyla birlikte, Türkiye yoğun yağış almaya başladı. Öyle ki; yarın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile İstanbul ve Erzurum'un kuzey kesimleri için şiddetli sağanak uyarısı yaptı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK

Edinilen bilgiye göre; yarın hava ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Tokat, Sivas ve Malatya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA OLACAK

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Van'ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Sıcaklıklar 4 derece daha artacak Yağışlı günlerin ardından Eylül ayının son günlerinde sıcak havanın etkisine giren tüm yurtta bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların ise 2 ile 4 derece arasında yükseleceği öngörülüyor.

BM’den sıcaklık uyarısı: “Dünya, felaket bir yolda” Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.