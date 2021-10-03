Türkiye Gazetesi

Bakan Mehmet Nuri Ersoy “Turizm Geliştirme Ajansı olarak Formula 1’in İstanbul organizasyonuna destek verme kararı aldık” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Intercity İstanbul Park’ta 90 bin metrekarelik asfalt kullandık. Tüm alanın işaretlemelerini tamamladık. 2021 F1 yarışları için bu yıl da asfalt yüzeyinde bulunan bitüm ve film tabakasını sildik” ifadelerini kullandı. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise “Hedef, 100 bin kişiyi ağırlamak. Sadece o hafta sonunda 150-200 milyon dolar civarında İstanbul’a bir girdi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.



Bakan Ersoy ile Bakan Karaismailoğlu, Formula 1 öncesi basın toplantsı düzenledi

Büyük anlaşma imzalandı! Katar Formula 1 takvimine dahil edildi Uzun zamanlar takvime ekleneceği söylenen Katar Grand Prix'si, 2021 sezonu için 19-21 Kasım'da yapılması plananan yarışın ev sahibi oldu. Katar yapılan anlaşma ile 2023 yılından itibaren 10 yıl boyunca Formula 1'de bir yarışa ev sahipliği yapacak.

Formula 1 Türkiye GP'sinin tarihi değişti Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'si, 3 Ekim yerine 10 Ekim'de düzenlenecek.