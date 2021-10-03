Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformlarında içerik üreten bazı fenomenler, kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları paraya çeviriyor. Bazı fenomenlerin tahrik edici paylaşımlar yaparak gelen hakaret içerikli yorum ve mesajlardan şikayetçi olup gelir kazanmanın peşinde olduğunu söyleyen Avukat Enes Saran, “Herkes şeref ve saygınlığını korumak için savcılıklara şikayette bulunma hakkına sahiptir. Ama ne yazık ki son dönemlerde çeşitli sosyal medya fenomenlerinin bunu hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirebileceğimiz şekilde kullandığını gözlemlemekteyiz” şeklinde konuştu.

"FENOMENLERİN BELLİ RAKAMLARI VAR"

Toplumun belirli kesimlerini tahrik edecek şekilde paylaşım yapan bazı fenomenlerin bu paylaşımları hakaret beklentisi ile yaptığının altını çizen Avukat Saran, “Bu paylaşımların üzerine gelen hakaretlerle alakalı toplu şekilde savcılığa şikayette bulunuyorlar. Eğer savcılık dava açma kararı verirse, uzlaştırmaya tabi suç olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderiyor. Uzlaştırmacı taraflar ile iletişime geçiyor. Genelde bu bahsettiğimiz fenomenlerin belli rakamları var. 3-4-5 bin TL gibi. Toplu şekilde bu kişilerin hepsine aynı bedel teklif ediliyor. Bu şekilde bu şartlarda anlaşabiliriz deniliyor. İstatistiklere göre yüzde 80 uzlaşma durumu söz konusu” dedi.

"HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ İSTİSMAR EDİLİYOR"

Hak arama özgürlüğünün istismar edildiğini söyleyen Saran, kişinin doğacak sonucu bildiği için kendisine hakaret edilmesini ve bu hakaretlerden gelir elde etmek istediğini söyledi. Uzlaşmanın yargı üzerinde iş yükünün azaltmak olduğunu ifade eden Saran, “Ama istatistiklere baktığımız zaman en çok hakaret suçuyla alakalı uzlaştırma dosyası olduğunu görüyoruz. Bunların çoğunda uzlaşma söz konusu. Uzlaştırmanın yargı üzerindeki yükün kalkmasına faydasının olabilmesi için mutlaka bir düzenlemeye ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

EN FAZLA UZLAŞMA SAĞLANAN SUÇ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Uzlaştırma İstatistiği verilerine göre 2020 yılında en fazla uzlaşma sağlanan ilk on suç arasında hakaret ilk sırada yer alıyor.

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