Türkiye Gazetesi

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konuşan Acar, 2004 yılında çıkarılan hayvanları koruma kanunun hatalı olduğunu ve uygulamada büyük sorunlara yol açtığını söyleyerek kanun düzenlemesi için mücadele ettiklerini söyleyerek, kanunun hayvanların haklarını koruyamadığını savundu. Son bir yıl içinde hayvan hakları konusunda en önemli gelişmenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişiklik olduğu söyleyen Acar:

“BELEDİYELERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR ARTTI”

“Belediyelerin sorumlulukları ve belediyelere uygulanacak yaptırımlar arttı. Belediyeler, sokakta yaşayan tüm hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve tedavileri için klinik oluşturmak zorunda bırakıldı. Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamına alındı. Bu zaman kadar hep Kabahatler Kanunu kapsamındaydı, kaymakamlığın kestiği idari para cezasını 18 eşit taksitte ya ödüyordu ya da ödemiyordu, ödemezse hiçbir yaptırımı yoktu. Artık hayvanlara karşı işlenen suçlar TCK kapsamında değerlendiriliyor. Bu kişi savcı, hakim karşısına çıkıyor kanuna göre. “

“CEZA SINIRLARI DÜŞÜK”

Acar, bir kişinin bir hayvana zarar verdiğinde yaptırıma tabi tutulması gerektiğini söyleyerek ceza sınırlarının düşük olduğunun altını çizdi. Acar, cezada alt sınırın 2 yıl olmasını talep etti. Acar, HAYTAP'ın Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin yaz aylarında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlar sırasında kurtarıcı olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Acil durumlar için bir çiftlik yetmeyecekmiş, Türkiye'nin farklı bölgelerinde başka çiftlikler de kurmaya karar verdik. Mevcut imkanlarla o canlar için elimizden geleni yaptık. Umarım bir daha yaşanmaz ama olursa da hazırlıklı olmayı öğrendik."

Sokak köpeğini besleyen hayvansevere ölümle tehdit! Beykoz’da hayvansever Musa Söğütlü, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle, komşusu tarafından tehdit edildi. Komşusunun Musa Söğütlü’nün kapısına dayanarak tehditler savurduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.