Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da eşilik ettiği basketbol maçından ilginç kareler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı o anlar büyük ilgi gördü.

“MEHMET BEN KAÇ YAPTIIM”

Sosyal medya birçok kullanıcının yorum yaptığı videonun sonunda "Mehmet, ben kaç yaptım?" sorusuna 27 cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güzel" diyerek şapkasını taktığı anlar kameraya takıldı.

“HAREKETTE BEREKET VARDIR”

Twitter hesabından o anların görüntüsünü paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı gönderide, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." ifadelerini kullandı.

“DÜNYA DURDURAMAMIŞ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili Alpay Özalan da "Dünya durduramamış, ben nasıl faul yapmadan durdurayım :)" sözlerini kullandı.