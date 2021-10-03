Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, İdlib ve Yunanistan'la gerilim başta olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ve FETÖ de dahil birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan şiddet ve tempoda devam ettiğini vurgulayan Kara, bu kapsamda 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 549 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kara, "Bu yılın başından itibaren ise 2081 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Eylül ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

SINIRDA İLAVE TEDBİRLER: 1388 ŞAHIS YAKALANDI

Kaçakçılığın, yasa dışı ve düzensiz göçmen akınının engellenmesi ile terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını anlatan Pınar Kara, "Afganistan'daki son gelişmelerle İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 77 bin 34 şahıs engellenmiş, 1562 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde eylül ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 şahıs yakalanmış, 27 bin 686 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 21'i FETÖ'ye mensup olmak üzere toplam 41 terörist ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Binbaşı Pınar Kara, bu dönemde yapılan operasyonlarda 20 bin 930 paket sigara, 134 kilogram uyuşturucu, 40 bin uyuşturucu hap, 317 büyükbaş hayvan ve 225 silahın ele geçirildiğini kaydetti.

"SURİYE HAREKAT BÖLGELERİNDE 148 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Terör örgütünün, varlığını devam ettirdiği Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerden sivillere ve bölgede görev yapan birliklere karşı saldırı arayışlarını sürdürdüğünü söyleyen Kara, "Söz konusu terörist faaliyetler kahraman komandolarımız tarafından anında müdahale ile engellenmektedir. Bu kapsamda eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 148 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Kara, Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin huzur ve güvenlik ortamı sağladığı bölgelere rejim ve destekçileri tarafından saldırıların devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Son bir ay içerisinde İdlib bölgesinde rejim tarafından yapılan top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil ise yaralanmıştır. Türkiye olarak Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde ilgili devletlerle yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyoruz, kendilerinden de uymalarını bekliyoruz"

"YUNANİSTAN 1989 İHLAL GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Pınar Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarının statüsünü bozan eylemlerini sürdürmektedir. 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik 1989 ihlal gerçekleştirmiştir.

Yunanistan, Atina Mutabakatı hilafına moratoryum ihlallerini ısrarla sürdürmektedir. 15 Haziran-15 Eylül tarihlerini kapsayan moratoryum döneminde bile Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde 56 hava ve deniz faaliyeti icra edilmiştir. Bu durum söz konusu ülkenin, altında kendi imzası bulunan anlaşmalara bile uymaktan imtina ettiğinin en bariz örneğidir. Ayrıca Yunanistan'ın Nautical Geo adlı bilimsel araştırma gemisi için eylül ayında yaptığı NAVTEX ilanı, Türk kıta sahanlığını kapsaması sebebi ile uluslararası hukuk gereğince Türkiye ile önceden koordine etmesi gereken bir husustur. Yunanistan'ın bu hukuka aykırı girişimine karşı müdahalede bulunulmuş, itiraz NAVTEX'imiz yayımlanmıştır."

"OLDUBİTTİLERE KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Yunanistan'ın, 29 Eylül'de Pharmenion Tatbikatı'nın senaryosu kapsamındaki çıkarma safhasını, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın son zamanlarda silahlanma faaliyetlerinde artış yaşanmaktadır. Açık kaynaklara kadar yansıyan Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir. Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir.

Denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla ve taviz verilmeksizin devam edilmektedir. Başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere, Kara ve Hava Kuvvetlerimiz de bu kapsamda talimatlandırılmıştır. Haklarımızdan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değildir, oldubittilere de kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Komşumuzdan beklentimiz, uluslararası hukukun gereklerine, akla, mantığa, hakkaniyete, insani ve medeni normlara uygun davranması, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayanan barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözümünden yana samimi bir tutum sergilemesidir.

"KIBRIS'TA EGEMEN İKİ DEVLET TEK ÇÖZÜMDÜR"

Kara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumuna da değinerek, "Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi, adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır." şeklide konuştu.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bakanlığın yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Kara, "15 Temmuz 2016'dan itibaren 27 bin 596 personel için ihraç ve idari işlem uygulanmıştır. 1 Ocak-1 Ekim 2021 tarihlerinde 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 147 personel göreve iade edilmiş, 14 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Afganistan" açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki gelişmelere ilişkin, "Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek." dedi.

Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı’nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı.