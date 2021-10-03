Türkiye Gazetesi

Pata Yamaha with Brixx takımı için yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'in Portimao kentinde gerçekleşen 4.5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen Superpole yarışında kıyasıya yarıştı. Yarışı altıncı sırada tamamlayan Razgatlıoğlu, elde ettiği dereceyle TSİ 16.00'da da ikinci yarışa altıncı sıradan başlama hakkını kazandı.

ISLAK ZEMİNDE KAZA YAPARAK YARIŞI PUANSIZ TAMAMLADI

BMW Motorrad sürücüsü Hollandalı Michael van der Mark Superpole yarışını birinci olarak bitirirken, Aruba.it-Ducati'den Büyük Britanyalı Scott Redding ikinci oldu. Yarışı üçüncü bitiren ise GoEleven'dan Fransız Loris Baz oldu. Toprak Razgatlıoğlu ile bu sezon pilotlar klasmanında şampiyonluk yarışına giren Büyük Britanyalı Jonathan Rea ise ıslak zeminde kayarak kaza yaptı ve yarışı puansız tamamladı.

Motorsikleti ile bir önceki gün hız denemesi yaptı, ertesi gün öldü Giresun’un Bulancak ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ahmet Güney’in bir önceki gün motosikletiyle hız denemesi yaptığı ortaya çıktı.