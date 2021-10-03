Türkiye Gazetesi

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin 3 farklı noktasında eş zamanlı olarak uygulama başlatıldı. Trafikte yayaların güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri yaya geçitlerinin başında bekleyerek yayaların geçişi esnasında geçmelerine engelleyen ve kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi.

20 ARACA 13 BİN 460 LİRA PARA CEZASI

Yayaların geçişi esnasında kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken yaya geçitlerinde hız limitinin üzerine çıkan sürücüler durdurularak sürücülere hız kuralları hakkında bilgi verildi. Polis ekipleri yapılan uygulamada 20 araç sürücüsünün yayaların geçişi esnasında kural ihlali yaptığını belirleyerek 20 araç sürücüsüne 652’şer liradan toplamda 13 bin 40 lira para cezası kesti.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafikte yayaların güvenliği için yapılan bu uygulamaların aralıksız sürdürüleceği duyuruldu.

Sivil trafik polisleri Kadıköy’de taksi denetimi yaptı Kadıköy’de Sivil Trafik polisleri tarafından taksi denetimi yapıldı. Denetimlerde çalışma belgesinin süresi dolan bir taksi trafikten men edilerek taksiciye de cezai işlem uygulandı.