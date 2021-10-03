Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir markete alışverişe gitti. Cumhurbaşkanı'na eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit ödeme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.
"BU MARKETLERDEN BİN TANE YAPILACAK"
Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı basketbol görüntüleri ilgi topladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta danışmanları ve bazı bakanlarla bir araya gelerek basketbol oynadı. Cumhurbaşkanının Twitter hesabından paylaştığı basketbol maçının görüntülerine Alpay Özalan’ın yaptığı yorum ilgi çekti.
Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: 'Koronavirüs sonrası İslamofobi' uyarısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Korona sonrası döneme dikkat çekerek, olası ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının daha da yaygınlaşabileceğine dikkat çekti.
Erdoğan alışverişte açıkladı: Devletten bin market
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, Türkiye genelinde talimat verdim,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir markete alışverişe gitti. Cumhurbaşkanı'na eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit ödeme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.
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