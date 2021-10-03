Türkiye Gazetesi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde emniyete tahsis edilen yeni araçların hizmete alınması töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, Türkiye'nin, başarısını, mücadelesini, doğruluktan sapmadığı, inancının ve medeniyet ahlakının söylediği yolda yürüdüğü için gerçekleştirdiğini söyledi.



"TÜRKİYE'Yİ İSTİKRAR ADASI YAPTIK"

Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya, dünyaya umut veren bir ülke haline geldiğini söyleyen Soylu "Orta Doğu politikasında petrol hesabı yapmadık, insanlık hesabı yaptık. Biz, terörle mücadelemizde başka ülkelere nasıl zarar veririz hesabı yapmadık, gençler ölmesin, anne babalar evlatlarından ayrılmasın, ağlamasın hesabı yaptık. Biz uyuşturucuyla mücadelede şu ülke, bu ülke hesabı yapmadık, gençler, bitip tükenmesin hesabını yaptık. Çünkü bizim insanımız, insanı eşrefi mahlukat olarak gören her insanı bir alem olarak gören bir anlayıştır. Onun için 21. yüzyılda mahcup olmadık. İşte onun için etrafımızdaki bütün ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik. Allah'a şükür birilerinin hesabını yaptığı gibi 21. yüzyılda bizi hasta adam yapmaya çalışanlara karşı ayakta durduk. Hep birlikte ve hepinizin sayesinde" diye konuştu.



Bakan Soylu ilk kez deyip duyurdu:Terörist sayısı 200'ün altına düştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düşerek, 197'ye gerilediğini açıkladı.



Bakan Soylu: Bu yıl hepsini tamamlayacağız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Al Jazeera kanalına konuştu.