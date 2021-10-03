İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.
Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var İçerisinde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da bulunduğu MHP kafilesini taşıyan yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada biri belediye başkan yardımcısı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, belediye başkanıyla birlikte 19 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.