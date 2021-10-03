Türkiye Gazetesi

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), dünya genelinde 11.9 milyondan fazla dosyadaki verilere dayanarak dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait gizli finansal bilgileri kamuoyuyla paylaştı. "Pandora Papers” adı verilen belgeler, 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin katkısıyla ve dünyanın dört bir yanındaki gazetelerin ortaklığı ile ortaya koyuldu.



Shakira

ÜRDÜN KRALI'NDAN SHAKIRA'YA

Belgelerde, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in de aralarında bulunduğu 35 mevcut ve eski siyasi liderin yanı sıra ünlü kişilerin gizli servetleri ve offshore olarak bilinen vergiden uzak bölgelerde bulunan hesaplarına ilişkin bilgiler ifşa edildi. Ünlü isimler arasında ise dünyaca ünlü Shakira ve Elton John gibi şarkıcılar da yer aldı.



Pep Guardiola

FUTBOL DÜNYASI DA İŞİN İÇİNDE

Futbol dünyası da bu bölgelerin müdavimlerinden. İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynamış Arjantinli futbolcu Angel di Maria, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola varlıklarını offshore firmalara taşımış isimler arasında.

BANKA HESAPLARI, JETLER, YATLAR...

Dosyada adı geçenlerin Panama, Monako ve Cayman adaları gibi yerlerde offshore şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler ile buralarda bulunan gizli banka hesapları, özel jetleri, yatları, malikaneleri ve ünlü sanat eserleri de açığa çıkarıldı.



Andrej Babis

"SEÇİMİ KAYBETMEM İÇİN YAPILDI"

Belgelere göre Çekya Başbakanı Babis, Fransa’nın güney sahillerinde 22 milyon dolara bir malikane satın aldı. Para, offshore şirketlerinden geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Babis, söz konusu belgelerin Çekya’da 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak genel seçimleri etkilemek için sızdırıldığını savundu. Babis “Seçimlerden hemen önce bana zarar vermek ve seçim sonuçlarını etkilemek için ne yapacaklarını merak ediyordum, işte oldu. Ben siyasette olduğum müddetçe beni engellemeleri mümkün değil. Hiçbir zaman yasadışı ve yanlış bir şey yapmadım” dedi. 10.7 milyon nüfusa sahip Çekya’da genel seçimler öncesinde yapılan anketlerde mevcut Başbakan Babis’in partisi ANO birinci parti konumunda.

IMF BAŞKANI DA VAR

Öte yandan, diğer önemli iddialar şöyle:

- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Rus milyarderlerin mal varlığının gizlenmesine yardımcı olan bir hukuk firması kurdu.



Ürdün Kralı II. Abdullah

- Ürdün Kralı II. Abdullah ülkesinde ve bütün Arap dünyasında insanların fakirliği, işsizliği, yolsuzlukları protesto etmek için sokaklara döküldüğü "Arap Baharı" sırasında offshore firmaları üzerinden Malibu’da toplam 68 milyon dolar değerinde üç adet malikane satın aldı. Abdullah’ın ayrıca Washington ve Londra’da da olmak üzere toplam 100 milyon dolarlık emlak varlığı var.

Tony Blair ve eşi Cherie Blair

- Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eşi, Londra'da açtıkları ofisin içinde bulunduğu binanın sahibi olan bir offshore firmasını satın aldı. Çift ofisi alırken damga vergisinden 312 bin Sterlin tasarruf etti.

- Eski IMF Başkanı Strauss-Kahn, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ekvator Devlet Başkanı Guillermo Lasso Mendoza ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın çocuğunun denizaşırı ilişkileri var.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluk davasından beraat etti Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'nın eski başkanlarından Luiz Inacio Lula da Silva, otomotiv sektöründeki şirketlerden rüşvet aldığına ilişkin yolsuzluk davasında, "delil yetersizliği"nden beraat etti.

Fransa, Hindistan'a savaş uçağı satarken yolsuzluk yapmış Mediapart internet sitesinin özel haberine göre, Fransa ile Hindistan Eylül 2016'da, François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde toplam 7,8 milyar avroluk 36 Rafale savaş uçağının satışı konusunda anlaşma imzaladı.