Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda 4 Mayıs 2017 tarihinde kaldığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden öğretmen Şengül Karaca'yı iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilen Hasan Aydın, suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat etmişti. Karaca'nın ailesi İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararına itiraz etti. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Aydın, hayatını kaybeden öğretmen Şengül Karaca'nın ailesi ile taraf avukatları katıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Hasan Aydın, “Ben bu suçu işlemedim. Beraat kararının onaylanmasını isterim” dedi. Bunun üzerine söz alan müşteki Yalçın Karaca ise, “Bu suçu işleyen sanıktır. Ben buna inanıyorum. Kız kardeşimi öldüren sanığın cezalandırılmasını isterim” dedi.





“SANIK BU SUÇUN FAİLİDİR”



Müşteki avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, "Savcılık ve kolluk aşamasında soruşturmaya etki edecek deliller toplanmamış, eksik soruşturma yapılmıştır" diyerek eksikliklerin giderilerek dava dosyasının yeniden değerlendirilmesini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, “Sanık bu suçun failidir. Maktulü öldürme suçundan cezalandırılmasına ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesini talep ederiz” diye konuştu.



MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ



Cumhuriyet Savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olayın görgü tanığı olan E.K.'nin ifadesinde sanığın Şengül Karaca'yı iki eliyle aşağıya ittiğini gördüğünü söylediği, sanığın kollukta avukatı olduğu halde susma hakkını kullanarak vakit kazanmaya çalıştığı, daha sonra çelişkili beyanlar verdiği anlatıldı. Sanık hakkında verilen beraat kararının bozularak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.



“OLAY GECESİ BEN UYUYORDUM”



Sanık Hasan Aydın, esas hakkında savunmasında, “İkimiz de uyku ilacı kullanıyorduk, yaklaşık 2 yıldır hem alkolü hem de bu ilacı kullanıyorduk. İlacın prospektüsünde intihar eğilimi oluşturduğu yazmaktadır. Özellikle alkol ile birlikte kullanıldığında bu eğilim şiddetlenmektedir. Olay gecesi ben uyuyordum. O gecede ilaç ve alkol almıştık, gürültüyle uyandım. Uyandığımda ağlıyordu, ben kesinlikle Şengül’ü pencereden iterek öldürmedim” dedi. Son sözü sorulan sanık, “Düşme anını görmedim, intihar ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.



BERAAT KARARI KALDIRILDI



Davayı karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Aydın’ın Şengül Karaca’ya yönelik kasten öldürme eyleminin sabit olduğuna kanaat getirdi. Yerel mahkemenin verdiği beraat kararının usul ve yasaya uygun olmadığını gerekçe gösteren Ceza Dairesi, Aydın hakkındaki beraat kararını kaldırdı. Sanık Hasan Aydın’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aydın hükümle birlikte tutuklandı.

