Türkiye Gazetesi

Kütahya helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, kent merkezini Afyonkarahisar ve Çavdarhisar ilçesine bağlayan kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirdi.

8 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Polis ve Jandarma ekiplerinin beraber gerçekleştirdiği operasyonda 4 uygulama noktasında kural ihlali yapan araçlar helikopter ile havadan tespit edildi. Helikopterden tespit edilen kural ihlalleri belirlenerek talimat ile durduruldu. Denetimlerde, bir saat içinde yaklaşık 100 araç kontrol edildi, 8 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yetkililer, havadan denetimlere katılan Türkiye’deki temel sorunlardan birinin trafik kazaları ve can kayıpları olduğuna dikkat çektiler.

3 aracın çarpıştığı trafik kazasını meraklı vatandaşlar film gibi izledi Malatya’da seyir halindeki 3 araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise kazayı film izler gibi izledi.

