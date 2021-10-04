Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terör ile mücadelesi devam ediyor. Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 1 terör örgütü mensubub daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 157'ye yükseldi.” ifadeleri kullanıldı.