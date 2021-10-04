Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu yayınladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi.



AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,22 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.



İKİ İL DAHA MAVİ OLDU

Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Çorum ve Tekirdağ yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçerken, Niğde ve Kahramanmaraş ise sarı kategoriye geçti.



Koronavirüste son durum: Kritik seviyede sabitlendik! Ülkedeki koronavirüs durumunun açıklandığı güncel tablo Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca duyurdu, 'Mavi kategori'ye giren il sayısı 20 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi. Böylece "Mavi kategori"ye giren il sayımız 20 oldu.



Koronavirüs salgınını dünyaya duyurmuştu! 600 gün sonra ortaya çıktı Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını ilk duyuran isim olan Chen Qiushi, ortadan bir anda kaybolmuştu. Yaptığı açıklamalarla dünyanın dikkatini çeken Chen Qiush'den tam 600 gün sonra haber geldi. Arkadaşının yayınına konuk olan Qiushi, ''Son bir yıl sekiz ay boyunca çok şey yaşadım. Bazılarını anlatabilirim bazıları ise anlatamayacağım şeyler. İnanıyorum ki ne demek istediğimi anlayacaksınız'' açıklamasında bulundu.