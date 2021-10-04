Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Erdoğan alışverişte açıkladı: Devletten bin market Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, Türkiye genelinde talimat verdim,
Erdoğan'dan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"na yönelik paylaşım yaptı. Erdoğan, söz konusu planın tüm gençlere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Memur-Sen heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
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