Rusya'dan ilginç bir haber geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmen 'Babalar Günü'nü değiştirdi. Tüm dünyada her yıl haziran ayının 3’üncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, Rusya'da artık farklı tarihlerde kutlanacak. Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı yeni kararname ile bundan böyle her yıl ekim ayının 3’üncü pazar gününün ülkede Babalar Günü olarak kutlanacağını açıkladı.
BABALIĞIN ÖNEMİNİ ARTTIRMAK İÇİN...
Putin'in imzaladığı kararnamede, "Aile kurumunu güçlendirmek ve çocuk yetiştirmede babalığın önemini artırmak için Babalar Günü'nün her yıl ekim ayının üçüncü pazar günü kutlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
KONU DAHA ÖNCE TARTIŞMAYA AÇILMIŞTI
Daha önce 2018’de Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) Milletvekili Tamara Pletneva, buna benzer bir yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma’nın onayına sunmuştu. Ancak milletvekilleri, ulusal bayramların geleneksel olarak Devlet Başkanı tarafından ilan edildiğini gerekçe göstererek tasarıyı reddetmişti.
Bu yıl ise Babalar Günü fikri Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeniden gündeme getirildi. Bakanlığın hazırladığı açıklamada, böyle bir bayramın Anayasa'nın aile, annelik, babalık ve çocukluğun korunmasına ilişkin revizyonlarının 72. maddesi gereğince gerekli olduğu ifade edildi.
Rusya’nın bazı bölgelerinde ise Babalar Günü zaten kutlanıyordu.
Rusya'da hanedan düğünü: Bir Romanov 100 sene sonra evlendi Rus Çarlığının son hanedanı olan Romanov ailesinden George Romanov, düzenlenen bir hanedan düğünüyle evlendi. Düğün St. Petersburg'taki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde gerçekleşti.
İsveç'te "Vladimir Putin" ismine izin yok İsveç'te bir aile yeni doğan bebeklerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in adını koymak istedi. Ancak ailenin bu talebi kabul görmedi. Sebebi ise iki ülke arasında gerilime sebep olabilir...
Putin, Angela Merkel'e çiçek hediye etti Vladimir Putin, Almanya Başbakanı olarak son kez Rusya'yı ziyaret eden Angela Merkel'i çiçekle karşıladı.
Putin, 'Babalar Günü'nü değiştirdi!
Tüm dünyada haziran ayının 3’üncü pazar günü kutlanan Babalar Günü Rusya'da artık farklı bir tarihte kutlanacak. Başkan Putin yeni kararname ile Babalar Günü'nü ekim ayının 3. pazar gününe çekti, işte detaylar...
Rusya'dan ilginç bir haber geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmen 'Babalar Günü'nü değiştirdi. Tüm dünyada her yıl haziran ayının 3’üncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, Rusya'da artık farklı tarihlerde kutlanacak. Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı yeni kararname ile bundan böyle her yıl ekim ayının 3’üncü pazar gününün ülkede Babalar Günü olarak kutlanacağını açıkladı.
Etiketler : PUTİN,babalar günü,rusya,haberler,