Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı harita teknolojileri üzerinde çalışan Başarsoft Bilgi Teknolojileri ile “Orman Yangınlarıyla Mücadele Karar Destek Sistemi” kurulması için iş birliğine gitti. OGM’ye bağlı Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından işletilecek sistem, orman yangınlarına müdahale konusunda yeni bir dönem başlatacak. Başarsoft’un hazırladığı yazılımla İnsansız Hava Araçları (İHA) ya da yereldeki kaynaklardan (ORBİS vb.) gelen yangın ihbarlarının konum ve bilgileri sisteme entegre edilecek.

Sıcaklık, nem, rüzgâr yönü gibi meteorolojik veriler anlık takip edilip alevlerin yayılışı analiz edilecek. Ayrıca, Türkiye’nin orman yapısı haritalandırılacak, yangının muhtemeler ilerleyişi anlık modellendirilecek. Sistemin aralıkta devreye gireceğini belirten Başarsoft İcra Kurulu Başkanı (CEO) Âlim Küçükpehlivan “Bu yazılımla, yangınlara daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak bir harita altyapısını sunacağız” dedi.

OGM: 13 orman yangını tamamen kontrol altında Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 13 orman yangınını kontrol altına alındığını açıkladı.

Yine orman yangını çıktı Muğla ve Aydın'da geçen hafta alevlerin kontrol alındığı bölgeden tekrar alevler yükselmeye başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.