Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

AK Parti, Z kuşağının dijital dünyada karşı karşıya kaldığı tehlikelerle ilgili önemli bir rapor hazırladı. Dijital dünyada taciz, siber zorbalık, inanca ve değerlere hakaret, şiddet ve cinsel içerikli yayınlar, internet bağımlılığı, propaganda gibi risklerle karşı karşıya olunduğuna dikkat çekildi.

GÜNDE 7 SAAT İNTERNETTE

Raporda, Türkiye’de gençlerin 1 gün içerisinde bu mecralarda 7 saat 9 dakika geçirdiği aktarıldı. Gençlerin seyrettiği dizi ve filmlerin sadece yüzde 7’sinin sevgi, yüzde 9’unun sorumluluk, yüzde 6’sının ise dostluk temalarını içerdiği vurgulandı. Raporda, dizi ve filmler yüzde 85 oranla gençleri tehlikeli durumlara sokabilecek ifade ve görseller içerdiği kaydedildi. Yine, yüzde 39 oranında da olumsuz örnekler sunulduğu belirtildi. Ayrıca, ülkede yoğun bir şekilde seyredilen 13 sinema filmi, 9 çizgi film ve 4 müzik klibinde İslamofobik içerikler tespit edildiğine de dikkat çekildi.

Z Kuşağında estetik patlaması Son yıllarda Türkiye de dâhil dünyanın birçok ülkesinde gençlerin estetik ameliyatlara olan ilgisinin arttığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Timur Batmaz, estetik yaşının kızlarda 16, erkeklerde ise 17’ye düştüğünü ve ‘Z kuşağı’nın estetik talebinin yüksek olduğunu belirtti.

Z kuşağının yüzde 33’ü AK Partili "CHP’ye 15 puan fark atıyoruz. Z kuşağının yüzde 33’ü AK Parti’ye oy vereceğini söylüyor. X, Y ve Z kuşaklarının oy ortalaması da yüzde 35..."

AK Parti’den Z kuşağı atağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık edecek. Yeni projelerin sunulacağı toplantıda, 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik yeni dönemin yol haritası belirlenecek.