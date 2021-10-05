Türkiye Gazetesi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı.

8 HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

FETÖ üyelerine yapılan operasyonda saklandıkları evlerde yakalanan hükümlüler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi.

İstanbul'da şafak vakti FETÖ'ye operasyon: 46 gözaltı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında görevde askerlin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.